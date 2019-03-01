ريال مدريد يتفوق على برشلونة في «كلاسيكو» على الهواء

المصدر: مدريد - د ب أ

كشف دراسة أجراها موقع «ستاتيستا» البريطاني عبر الإنترنت أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يتفوق على غريمه التاريخي برشلونة في عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بفارق يصل إلى 10 بالمئة.

وأوضحت دراسة الموقع البريطاني المتخصص في عمل الإحصاءات أن 46 بالمئة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يفضلون ريال مدريد، فيما وصلت نسبة أنصار برشلونة على نفس المواقع إلى 36 بالمئة.

وطبقا للدراسة المذكورة، وصل عدد متابعي ريال مدريد إلى 109 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و5ر31 مليون شخص على «تويتر» و2ر69 مليون شخص عبر «انستغرام».

فيما وصل عدد متابعي برشلونة إلى 102 مليون شخص عبر «فيس بوك» وإلى 9ر13 مليون شخص عبر «تويتر» و66 مليون عبر «انستغرام».

يشار إلى أن الناديين الكبيرين سيلتقيان غدا السبت مجددا بعد لقائهما في بطولة كأس ملك إسبانيا الأربعاء الماضي، ولكن هذه المرة في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

وفاز برشلونة بمواجهة الإياب في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، ليتأهل إلى النهائي، علما بأن لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب برشلونة «كامب نو» انتهى بالتعادل 1 / 1.