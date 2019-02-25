ديبالا ينقذ «السيدة العجوز» في بولونيا

المصدر: روما - أ.ف.ب

حقق يوفنتوس، المتصدر وبطل المواسم السبعة الأخيرة، فوزاً صعباً بهدف وحيد على مضيفه بولونيا، أول من أمس، في المرحلة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بالفوز الـ22 (مقابل ثلاثة تعادلات) للبديل الأرجنتيني بابلو ديبالا (67 من كرة مرتدة).

وكان بولونيا الطرف الأفضل في النصف الأول من الشوط الأول، وأتيحت له فرص عدة، منها عبر الأوروغوياني فيديريكو سانتاندر (3 و15) ونيكولا سانسوني (11)، قبل أن يسدد البرتغالي كريستيانو رونالدو أول كرة على مرمى مضيفه بمتابعة رأسية لكرة عرضية من فيديركو برنارديسكي، أبعدها الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي (28).

واستمر مسلسل الفرص الضائعة لمهاجمي بولونيا في الوقت المتبقي من الشوط الأول، في حين كانت ليوفنتوس محاولة عن طريق برنارديسكي الذي أهدر فوق العارضة كرة من البرتغالي جواو كونسيلو (32).

وفي الشوط الثاني، تابع بولونيا أفضليته الميدانية وفرصه الضائعة.

لكن على عكس المجريات، نجح ديبالا في هز شباك أصحاب الأرض بعد ثماني دقائق من نزوله بدلاً من البرازيلي أليكس ساندرو، عندما تابع بقوة في المرمى كرة أرسلها الفرنسي بليز ماتويدي عرضية من الجهة اليسرى، وارتدت من المدافع البرازيلي دانيلو الذي لم يحسن التعامل معها (67).

وحرم حارس يوفنتوس، ماتيا بيرين، في الوقت بدل الضائع سانسوني من إدراك التعادل عندما أبعد ببراعة كرته القوية المتجهة إلى الزاوية اليسرى (90+1)، قبل فرصة أخيرة لرونالدو عندما هرب في الجهة اليسرى وسدد في قدمي الحارس سكوروبسكي من زاوية ضيقة (90+3).

ورفع يوفنتوس الساعي إلى لقب ثامن توالياً رصيده إلى 69 نقطة، متقدماً بفارق 16 نقطة عن منافسه المباشر ووصيفه في الموسم الماضي، نابولي، الذي حل، ليلة أمس، ضيفاً على بارما، فيما وقف رصيد بولونيا الـ18، أول المراكز المؤدية إلى الهبوط، عند 18 نقطة.

وتغلب سمبدوريا على ضيفه كالياري 1-صفر بهدف لفابيو كوالياريلا من ركلة جزاء نالها مانولو كابياديني، إثر إعاقته من لوكا بيليغريني (66).

وهو الهدف الـ17 لكوالياريلا، ثالث ترتيب هدافي البطولة بفارق هدفين عن المتصدر رونالدو، ومكّن فريقه من الصعود إلى المركز التاسع مؤقتاً برصيد 36 نقطة مقابل 24 لكالياري الـ14.

وأنهى ساسوولو الشوط الأول متقدماً على ضيفه سبال بهدف لفيديريكو بيلوزو (43)، ثم عادل الضيف في الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح أندريا بيتانيا (68)، مسجلاً هدفه العاشر له في البطولة.

وتعادل سلباً كييفو فيرونا صاحب المركز الأخير (10 نقاط) مع جنوى الـ13 (29 نقطة).

ويلعب اليوم أيضاً فيورنتينا مع إنتر ميلان الثالث.