تشلسي محروم من التعاقدات لفترتين

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، منع نادي تشلسي الإنجليزي من إجراء تعاقدات لفترتين لخرقه قواعد انتقالات القُصّر. وبعد ساعات استأنف النادي القرار الصادر عن المنظمة الدولية.

وفرض «فيفا» غرامة على النادي اللندني بقيمة 600 ألف فرنك سويسري (نحو 600 ألف دولار أميركي)، ويتعين عليه تنظيم أوضاع اللاعبين القصّر المعنيين في غضون 90 يوماً.

وقال «فيفا» في بيان: «فرضت لجنة الانضباط حظراً على تشلسي بتسجيل لاعبين جدد على المستويين الوطني والدولي لفترتي انتقالات متتاليتين»، ما يعني أن النادي سيحرم من التعاقد مع أي لاعب حتى ما بعد يناير المقبل.

ولا ينطبق القرار على تسريح تشلسي للاعبيه أو فريقي السيدات وكرة الصالات. وتأتي الخطوة بعد تعاقد تشلسي مع لاعبين أجانب دون 18 عاماً على غرار مهاجمه السابق البوركينابي برتران تراوري، لاعب ليون الفرنسي حالياً.

وأشار موقع «ميديابار» الفرنسي نقلاً عن وثائق من تسريبات «فوتبول ليكس» أن الاتحاد الدولي قام باستطلاع 19 تعاقداً لنادي تشلسي.

وأضاف أن «فيفا» وجد دليلاً على أن تشلسي قدم معلومات مضللة حول توقيع تراوري، وبأنه ظهر في أكثر من 20 مباراة مع الفئات العمرية لتشلسي، بالرغم من عدم تسجيله في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.