نيمار متفائل بالمشاركة في ربع نهائي «الأبطال»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

نشر النجم البرازيلي نيمار «فيديو» على «يوتيوب» أعلن فيه «سعادته من تطور التعافي من الإصابة»، وظهر معالجه الفيزيائي وهو يشرح إمكانية عودة لاعب باريس سان جرمان الفرنسي إلى الملاعب «في حال سارت الأمور على ما يرام» قبل الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (9 أو 10 أبريل).

وأكد أغلى لاعب في العالم «يستغرق الأمر ما بين ثمانية الى 10 أسابيع» للتعافي، و«عملنا على تسريع المراحل».

وتعرض نيمار لإصابة في مشط القدم اليمنى خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا لن تتطلب إجراء عملية جراحية، علماً بأن إصابة مماثلة في نهاية فبراير الموسم المنصرم أنهت موسمه بعدما خضع لعملية جراحية في البرازيل وابتعد عن الملاعب لنحو ثلاثة أشهر قبل أن يشارك في صفوف منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

وقبل إصابته، كان نيمار (27 عاماً) وعد الحارس الأسطوري الإيطالي جانلويجي بوفون المنتقل الى صفوف نادي العاصمة قادماً من يوفنتوس الإيطالي بأنه «سيفعل كل شيء لمساعدته هذا الموسم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا» وهو اللقب الوحيد الذي تخلو منه خزائن الحارس الدولي السابق.

وظهر نيمار مبتسماً في الشريط الذي بثه على «يوتيوب»، وأردف قائلاً «عندما تعرضت للإصابة، أرسل لي (بوفون) رسالة قال لي فيها: هيا، عد بأسرع وقت ممكن، لأنك وعدتني بالفوز بدوري الأبطال».