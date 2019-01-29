الصحف الإسبانية: بنزيمة مهندس معماري

المصدر: مدريد - د.ب.أ

أشادت الصحف الإسبانية الصادرة، أمس، باللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بعد أن أحرز هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه أول من أمس، على اسبانيول بنتيجة 4-2 في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

وأشارت صحيفة «أس» الإسبانية إلى أن بنزيمة رفع بهذين الهدفين رصيده من الأهداف بقميص ريال مدريد إلى 207 أهداف، وهو الرصيد نفسه لسادس هدافي النادي الملكي عبر تاريخه، هوجو سانشيز.

ويأتي بنزيمة في هذا السباق خلف كل من بوشكاش (242 هدفاً) وكارلوس سانتيانا (290 هدفاً) وديستفانو (307 أهداف) وراؤول غونزاليز (323 هدفاً) وكريستيانو رونالدو (450 هدفاً).

وقالت «أس» إن بنزيمة لعب أمام اسبانيول في مركز لاعب الوسط المتقدم، وتمكن من خلال هذا المركز من تسجيل هدفين، وصياغة شكل أداء ريال مدريد كما لو كان «مهندساً معمارياً»، على حد تعبير الصحيفة.

وأوضحت «أس» أن بنزيمة نفذ خلال اللقاء 54 تمريرة صحيحة، وهو المعدل الأفضل له منذ أن بدأ أولى خطواته في مشواره مع الليغا.

من جانبه، أثنى لوكاس فازكيز، لاعب ريال مدريد، على زميله بنزيمة في تصريحات نقلتها عنه «أس»، حيث قال: «إنه اللاعب صاحب القميص رقم 9 الأفضل في العالم».

فيما قال النجم البرازيلي فينيسيوس: «من السهل التفاهم معه».

وأوضحت الصحيفة أن بنزيمة يحقق أرقاماً مهمة، حيث سجل مع ريال مدريد هذا الموسم 15 هدفاً، بواقع هدفين أقل من رصيد زميله القديم، كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بعد أن أحرز هذا الأخير 17 هدفاً.

وألمحت «أس» إلى أن النجم الفرنسي حقق هذه الأرقام وهو لايزال يعاني كسراً في إصبع القدم، كان قد أصيب به قبل أسابيع قليلة.

وعن هذا تحدث الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائلاً: «كريم يتمتع بروح التضحية، لأنه يلعب وهو يعاني الألم»..

أفضل الهدافين بتاريخ النادي الملكي

كريستيانو رونالدو (450 هدفاً).

راؤول غونزاليز (323 هدفاً).

ديستفانو (307 أهداف).

كارلوس سانتيانا (290 هدفاً).

بوشكاش (242 هدفاً).

بنزيمة (207 أهداف).

207

أهداف لبنزيمة مع

الريال، ليصبح سادس

أفضل هداف بتاريخ

النادي الملكي.

54

تمريرة صحيحة لعبها

النجم الفرنسي خلال

لقاء إسبانيول في

«الليغا».