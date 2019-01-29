ديوكوفيتش يضع فيدرر «في رأسه»

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

وضع الصربي نوفاك ديوكوفيتش نصب عينيه الوصول إلى الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر (20 لقباً)، وذلك بعد خلافة الأخير في رفع كأس بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، رافعاً رصيده إلى سبعة ألقاب في ملبورن.

وتوج الصربي، أول من أمس، بلقب أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى بفوز سهل في النهائي على غريمه الإسباني رافايل نادال 6-3 و6-2 و6-3، لينفرد ابن الـ31 عاماً بالرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولة الأسترالية، والذي كان يتقاسمه مع فيدرر، الخارج من الدور الرابع على يد اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس.

كما تفوّق ديوكوفيتش على الأسترالي روي أيمرسون الذي أحرز ستة ألقاب ايضاً، لكن جميعها في عصر الهواة بين 1961 و1967.

وبات ديوكوفيتش أول لاعب يستطيع، للمرة الثالثة، إحراز ثلاثة القاب كبيرة متتالية (3 ألقاب بين 2011 و2012، و4 ألقاب بين 2015 و2016)، وانفرد بالمركز الثالث كأكثر اللاعبين تتويجاً بألقاب الغراند سلام (15)، متقدماً على الأميركي بيت سامبراس.

وأكد الصربي أنه متحفز «لمحاولة الوصول» الى رقم فيدرر، لكنه أقرّ بأن الطريق أمامه مازال طويلاً للفوز بلقبه الكبير العشرين.