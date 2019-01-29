تأجيل انطلاق كأس إفريقيا 2019 لمدة أسبوع

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلن مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، محمد فضل، أن الاتحاد الإفريقي للعبة وافق على طلب تقدمت به دول شمال إفريقيا من أجل تأجيل انطلاقة البطولة القارية المقررة في مصر لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان، على أن تنطلق في 21 يونيو، وتنتهي في 19 يوليو المقبلين.

وكانت البطولة مقررة أصلاً من 15 يونيو الى 13 يوليو.

وقال فضل في تصريح لوكالة فرانس برس: «أعلمنا الاتحاد الإفريقي رسمياً بالتأجيل»، مشيراً إلى ان هذا القرار «اتخذ بناءً على طلب دول شمال إفريقيا، المغرب وتونس والجزائر التي تأمل بمنح لاعبيها بعض الراحة في نهاية شهر رمضان»، إضافة الى إجازات اللاعبين المحترفين بعد انتهاء موسم الدوريات الأوروبية.

ويبدأ شهر رمضان في الأسبوع الأول من مايو وينتهي في الأسبوع الأول من يونيو 2019.

يذكر أن مصر كانت قد تقدمت بطلب لتقديم الموعد الأصلي لانطلاق البطولة 24 ساعة لكي يصادف الجمعة 14 يونيو يوم العطلة الرسمية الأسبوعية في مصر، من دون أن تحصل على رد رسمي من الاتحاد القاري للعبة. كما تم الاعلان عن موعد إجراء قرعة البطولة، حيث ستقام في 12 أبريل المقبل. واختار الاتحاد الإفريقي مصر في الثامن من يناير، بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، على إثر قراره في يناير الماضي بسحب التنظيم من الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية وبعض منشآت الملاعب، إضافة الى مخاوف من الوضع الأمني.

وسبق لمصر استضافة البطولة أربع مرات، آخرها عام 2006. وستكون البطولة أكبر حدث رياضي من نوعه تستضيفه مصر منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.