إقالة مدرب البحرين سوكوب.. والجهاز الإداري

المصدر: المنامة ــ د.ب.أ

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، إقالة الجهاز الفني لمنتخب البحرين الأول، بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب، وكذلك الجهاز الإداري.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن آل خليفة قوله إن حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب البحريني جاء على ضوء النتائج الأخيرة للفريق في بطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حالياً بالإمارات العربية المتحدة، التي ودّعها الفريق من دور الـ16 بالخسارة أمام كوريا الجنوبية.

وأضاف آل خليفة أن هناك دراسة شاملة وفق أعلى المعايير لمشاركة المنتخب البحريني الأول في كأس آسيا، وسيكون اتحاد الكرة حريصاً على إخراج كل الجوانب الإيجابية والسلبية من هذه المشاركة.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة البحريني أن إعادة تعيين الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخب الأول سيعلن عنها الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مقدماً شكره لكل المدربين والإداريين الذين عملوا مع المنتخب الوطني الأول طوال الفترة الماضية.