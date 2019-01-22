رابيو يحتكم إلى رابطة الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

احتكم لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو، الذي استبعد عن تشكيلة بطل «ليغ 1» منذ فشل المفاوضات بشأن تمديد عقده، إلى لجنة الشؤون القانونية في رابطة الدوري المحلي بحسب ما عُلم أمس، لتتأكد بذلك معلومات ذكرها موقع «باريس يونايتد».

ويعتبر رابيو الذي تدرّب مع الفريق الرديف بـ«قرار من النادي» بحسب ما برر مدربه الألماني توماس توخل، أن سان جيرمان لا يحترم «ميثاق كرة القدم المحترفة»، وهو الاتفاق الجماعي الوطني الذي يحكم مهن كرة القدم.

وتسمح المادة 507 من الميثاق بإنزال لاعب محترف للتمرن مع الفريق الرديف عوضاً عن الفريق الأول، لكن «يجب القيام بذلك موقتاً لأسباب رياضية حصرية تتعلق بإدارة القوى العاملة».

وتواصل المادة «يجب ألا يتم إطالة أمد ذلك في أي حال من الأحوال بطريقة منتظمة ودائمة ونهائية، لأن خطوة مماثلة بإبعاد اللاعب تخالف روح النص، وعقد عمل لاعب كرة القدم المحترف».

وأشارت تقارير صحافية ألمانية قبل أقل من أسبوعين إلى أن بايرن ميونيخ مهتم بالتعاقد هذا الشهر مع رابيو الرافض لتمديد عقده مع سان جيرمان.