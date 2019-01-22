إصابة ديمبيلي.. التواء في الكاحل

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

أعلن نادي برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم أمس، أن مهاجمه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليسرى، خلال المباراة ضد ليغانيس (3-1) الأحد في المرحلة الـ20.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان مقتضب أن ديمبيلي خضع أمس، لفحوص طبية «أثبتت إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر»، مضيفاً أن «مدة غيابه (عن الملاعب) ستمتد حتى 15 يوماً».

وافتتح ديمبيلي (21 عاماً) التسجيل لفريقه في الدقيقة 32، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقيقة 64، ويترك مكانه للبرازيلي مالكولم (69).

وسيغيب بطل مونديال روسيا 2018 عن مباراتي فريقه في الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا أمام إشبيلية (الأربعاء ذهاباً و30 يناير إياباً)، وعن مباراتين في الدوري أمام جيرونا وفالنسيا.

وسجل ديمبيلي أمام ليغانيس هدفه الثالث في أسبوع، بعد ثنائيته في مرمى ليفانتي في كأس إسبانيا، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات. وكان الفرنسي يمني النفس بالاحتفال بشكل أفضل بمباراته الـ50 بألوان برشلونة، سجل خلالها 17 هدفاً ومرّر 13 كرة حاسمة.

ومن المتوقع أن يعود ديمبيلي إلى المستطيل الأخضر لخوض ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في 19 فبراير المقبل.

ويتصدر برشلونة برصيد 46 نقطة من 14 فوزاً وأربعة تعادلات وخسارتين، متقدماً بفارق خمس نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد.

ديمبيلي يغيب عن

الملاعب لمدة

أسبوعين.