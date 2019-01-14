بعثة عمان تقدم احتجاجا ضد الحكم الماليزي

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

قال المنسق الإعلامي للمنتخب العماني فاضل المزروعي إن هناك اتجاها قويا لدى بعثة المنتخب بتقديم احتجاج رسمي إلى لجنة حكام بطولة كأس الأمم الآسيوية ضد الماليزي محمد أميرول بن يعقوب حكم مباراة المنتخب العماني مع نظيره الياباني الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة للبطولة ، والتي أقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية وانتهت بفوز المنتخب الياباني بهدف واحد دون .

وخسر المنتخب العماني أمس الأحد أمام نظيره الياباني بهدف واحد دون رد ، وظل الفريق بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير للمجموعة السادسة وتضاءلت فرص تأهله لدور الستة عشر ، فيما ضمن منتخب اليابان تأهله إلى هذا لدور بعد ارتفاع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول .

وقال المزروعي لـ " الإمارات " : اجتمعت إدارة بعثة المنتخب مع الجهاز الإداري والفني للفريق وتم التشاور بشأن الأحداث التي وقعت خلال المباراة ، وأهمها احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للمنتخب الياباني في الدقيقة 24 من الشوط الأول سجل منها هدف المباراة الوحيد ، وعدم احتساب ركلة جزاء أخرى صحيحة مائة في المائة للمنتخب العماني كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة ، وتم الاتفاق على تقديم احتجاج رسمي إلى لجنة حكام البطولة الآسيوية ضد حكم المباراة ، وسيتم تقديمه خلال المدة القانونية والمحددة بيومين بعد نهاية المباراة.