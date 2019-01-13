مدرب البحرين يطلب من لاعبيه أن يكونوا أسوداً أمام الهند

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب منتخب البحرين، التشيكي ميروسلاف سكوب أنه طلب من لاعبي المنتخب أن يكونوا اسودا أمام المنتخب الهندي من أجل تحقيق الفوز ونيل بطاقة التأهل الى الدور الثاني في كأس أمم اسيا 2019 المقامة حاليا في الإمارات وذلك خلال المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الاثنين في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في ختام دور المجموعات، مشيرا الى أن المباراة تعد الفرصة الأخيرة للبحرين لبلوغ الدور الثاني في البطولة، لافتا الى أنهم سيشعرون بالسعادة في حال حصلوا على بطاقة التأهل.

وقال سكوب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأحد في نادي الشارقة " تحدثت الى اللاعبين بانه لا خيار أمامهم سوى الفوز في هذه المباراة وطلبت منهم أن يكونوا أسودا في مواجهة المنتخب الهندي لتحقيق الفوز".

وأضاف " اتمنى أن يكون جميع لاعبي المنتخب على دراية بأنه يجب عليهم أن يقدموا أفضل ما عندهم خلال المباراة".

ويحتاج المنتخب البحريني الى الفوز في هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث للتأهل الى الدور المقبل، فيما يدخل المنتخب الهندي المباراة بفرصتي الفوز او التعادل لنيل بطاقة التأهل للدور الثاني في البطولة.