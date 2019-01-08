فيربيك: أعرف كل شيء عن منتخب أوزباكستان

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد مدرب منتخب عمان، الهولندي بيم فيربيك أنه يعرف كل شيئ عن منتخب أوزباكستان وجاهز بنسبة 100% لمواجهته، غدا، على استاد نادي الشارقة ضمن مباريات المجموعة السادسة لكأس أمم اسيا 2019، مؤكدا قدرة منتخب عمان على الفوز في المباراة وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، مشددا على أن هدفه حصد العلامة الكاملة في المجموعة والتأهل للدور الثاني في البطولة، معتبرا أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة للمنتخبين ولاتوجد مباراة سهلة في البطولة.

وقال فيربيك، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحافية بنادي الشارقة، " لدي 23 لاعبا جميعهم في كامل الجاهزية البدنية للمباراة وقد استفدنا كثيرا من المباراة الودية التي خاضا المنتخب أخيرا أمام منتخب استراليا ضمن برنامج الإعداد للبطولة".

وأضاف "سنعمل كل مافي وسعنا للفوز في المباراة وأعرف كل شئي عن منتخب أوزباكستان وفي المقابل فان المنتخب الأوزبكي يعرف كل شئي عن المنتخب العماني".