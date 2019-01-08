محمد صلاح ينال جائزة جديدة قبل اختيار أفضل لاعب إفريقي

المصدر: أحمد طارق-دبي

نال لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي في استفتاء صحيفة الهداف الجزائرية لعام 2018، بينما واصل الكرواتي لوكا مودريتش هيمنته على الجوائز العالمية بفوزه بجائزة افضل لاعب في العالم.

واكتسح المصري صلاح (26 عاماً) جائزة أحسن لاعب عربي العام الماضي في الاستفتاء الذي شاركت فيه 135 وسيلة إعلامية عربية متنوعة، بعد أن نال 113 صوتاً من أصل 135، وذلك قبل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ولم تكن النتيجة غريبة بالنسبة للاعب أنهى الموسم الماضي وفي جعبته الكثير من الإنجازات والجوائز، إذ سجل صلاح 32 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ليحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة، وجائزة أفضل لاعب في المسابقة أيضاً.

كما قاد اللاعب المصري ليفربول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما سجل عشرة أهداف خلال مشوار البطولة، لكنه أصيب في الشوط الأول، قبل أن يخسر فريقه اللقب أمام ريال مدريد بالهزيمة 1-3.

وأنهى صلاح عام 2018 بالفوز بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي في 2018 للعام الثاني على التوالي.