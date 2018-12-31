جمهور نابولي يرد على عنصرية إنتر ميلان: «كلنا كوليبالي»

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

رد مشجعو نابولي على ما حصل في منتصف الأسبوع في مباراة فريقهم ضد إنتر ميلان بإظهار مساندتهم للاعبهم السنغالي كاليدو كوليبالي، وذلك من خلال ارتداء أقنعة ورفع صور اللاعب ولافتات كتب عليها «كلنا كوليبالي» قبل وخلال مباراة أول من أمس ضد بولونيا (3-2).

وعاقبت رابطة الدوري الإيطالي إنتر بإقامة مباراتين على ملعبه دون جمهور، بسبب الصيحات العنصرية تجاه المدافع السنغالي خلال مباراة الفريقين، الأربعاء الماضي، على ملعب «جوسيبي مياتزا»، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف في الوقت بدل الضائع.

وأطلق قسم من مشجعي إنتر «صيحات القردة» نحو الدولي السنغالي، وسط انتقادات من مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، الذي أكد أن فريقه طلب مراراً وقف المباراة، من دون أن يتم التجاوب معه.

ورغم مطالبة رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بتوقف مرحلي لمباريات الدوري، إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الأربعاء، وأودت أيضاً بحياة مشجع لإنتر في أعمال عنف خارج الملعب، أقيمت أول من أمس المرحلة الـ19 الأخيرة لعام 2018، ما سمح لجمهور نابولي الرد على ما حصل في «جوسيبي مياتزا».

وأبدى المشجعون تضامنهم مع كوليبالي في المباراة ضد بولونيا على ملعب «سان باولو»، من خلال ارتدائهم أقنعة عليها وجه اللاعب، إضافة إلى قمصان تحمل اسمه.

كما رفعت لافتة أمام الملعب كتب عليها «كلنا كوليبالي: لا للعنصرية!»، فيما رفعت منشورات في المدرجات كتب عليها «كوليبالي الأخ الكبير»، أو «نحن معك يا كاليدو».

وبرز بشكل خاص منشور حمله مشجع صغير كتب عليه: «أنا صغير، لكني رجل مثل كوليبالي».

وعلى أرض الملعب، ارتدى المدافع الجزائري لنابولي فوزي غلام القميص رقم 26 الخاص بكوليبالي خلال فترة الإحماء، في ظل غياب الأخير عن اللقاء نتيجة طرده ضد إنتر لحصوله على إنذارين متتاليين، الأول لخطأ ارتكبه على المهاجم ماتيو بوليتانو، والثاني لمقابلته قرار الحكم باولو سيلفيو ماتزوليني بالتصفيق الهازئ. وكانت النتيجة حينها التعادل السلبي، قبل أن يقتنص البديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وعشية المباراة، غرد غلام على «تويتر»: «لون البشرة لا يهم. الدين لا يهم. لا يهم ما هو الفريق الذي تشجعه. كرة القدم، مثل جميع الرياضات، هي لعبة. وجميع الرياضات هي شغف ومتعة وحرية: في الحرية نحن متشابهون! سنكون جميعاً كوليبالي!».

ثم غرد الجزائري بعد المباراة «اليوم، نحن موحدون أكثر من أي وقت مضى. بعد مباراة سان سيرو (ضد إنتر)، كان الفوز مهماً للغاية. نحن سعداء من أجل كوليبالي (على الدعم الذي حظي به)، من أجلنا، من أجل جمهورنا المذهل».

كارلو أنشيلوتي:

«كان يجب إيقاف مباراة نابولي وإنتر ميلان مؤقتاً».

فوزي غلام:

«اليوم، نحن موحدون أكثر من أي وقت مضى».