محمد صلاح: لا مكان للعنصرية في كرة القدم

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر لاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، تغريده على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دعا من خلالها إلى نبذ العنصرية في كرة القدم، وأثارت التغريده فضول الكثير من متابعي اللاعب خاصة وأنها تأتي في وقت زاد فيه الحديث عن رغبة فريق ليفربول في التعاقد مع لاعب إسرائيلي، ولكن جاءت الرسالة من خلال نشر اللاعب صوره له مع لاعب نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي، حيث كانت التغريده تضامناً مع اللاعب السنغالي.

وقال اللاعب المصري في تغريدته: "لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم، لا يوجد مكان للعنصرية في أي مكان على الإطلاق"، وكان لاعب نابولي السنغالي قد تعرض إلى اعتداءات عنصرية أمس الأربعاء خلال الهزيمة 1-صفر أمام مضيفه إنترناسيونالي بإستاد سان سيرو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وكان مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد أعلن أن فريقه سينحسب من المباريات في حال تكرار الهتافات العنصرية التي تعرض لها المدافع كاليدو كوليباي، وفقد المدافع السنغالي أعصابه بعد حصوله على إنذار عقب تدخل ضد ماتيو بوليتانو في الدقيقة 81 وتم طرده بداعي التصفيق للحكم تهكما على قراره، وأوضح أنشيلوتي أن نابولي طلب ثلاث مرات إيقاف المباراة بعد تعرض كوليبالي لهتافات عنصرية من المدرجات.