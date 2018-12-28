مودريتش يتوّج للمرة الأولى بجائزة أفضل لاعب في كرواتيا

المصدر: زغرب - د.ب.أ

نال لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل رياضي في كرواتيا عن العام الجاري للمرة الأولى في مسيرته. وقال مودريتش خلال مراسم التكريم في زغرب: «إنه لشرف كبير أن أكون الأفضل في هذه المنافسة».

وحصلت لاعبة رمي القرص، ساندرا بيركوفيتش، على جائزة أفضل رياضية في كرواتيا. وهذه هي المرة السابعة التي تحصل فيها بيركوفيتش، الفائزة بميداليتين أولمبيتين، على جائزة أفضل رياضية في كرواتيا من قبل رابطة النقاد الرياضيين.

وهيمن مودريتش على أغلب الجوائز العالمية هذا العام، حيث أحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجائزة مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم، لينهي سيطرة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الجائزة. كما نال مودريتش جائزة أفضل لاعب في العالم في سبتمبر الماضي متفوقاً على رونالدو. ولعب مودريتش (34 عاماً) دوراً محورياً في تتويج الريال بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي. وحصل على جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، بعدما قاد منتخب كرواتيا للمباراة النهائية قبل الخسارة على يد فرنسا.