ليل يريد 80 مليون يورو للتخلي عن بيبي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أشار نادي ليل الفرنسي لكرة القدم، أمس، على لسان مديره الرياضي الإسباني لويس كامبوس، إلى أن أي ناد يرغب في التعاقد مع مهاجمه العاجي نيكولا بيبي، سيكون مضطراً إلى دفع 80 مليون يورو. ويقدم العاجي، البالغ من العمر 23 عاماً، أداءً لافتاً مع الفريق الفرنسي الشمالي هذا الموسم، وسجل 12 هدفاً جعلته حالياً في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق هدف خلف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان.

وأشار كامبوس في تصريحات عبر برنامج «تيليفوت» على قناة «تي إف1» الفرنسية، «أرغب في بيعه بـ80 مليون» يورو.

وفي حين أكد المدير الرياضي أن ليل يرغب في الاحتفاظ بمهاجمه، أشار إلى أن أندية عدة أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الذي انضم إلى ليل في صيف 2017 قادماً من أنجيه.

وأشارت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة، إلى أن أرسنال الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، هو في طليعة المهتمين بخدمات بيبي. وتأتي تصريحات المدير الرياضي للفريق الفرنسي، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن المتصدر سان جرمان، قبل أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية في أوروبا خلال يناير.