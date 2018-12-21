السهلاوي والعابد خارج حسابات السعودية في كأس آسيا

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم، أمس، قائمة من 23 لاعباً، اختارهم المدرب الأرجنتيني بيتزي، للانضمام إلى المعسكر التدريبي المقرر في دبي وأبوظبي، استعداداً لكأس آسيا «الإمارات 2019».

وخلت القائمة من الثلاثي الهجومي محمد السهلاوي (النصر)، ونواف العابد (الهلال)، وهارون كمارا (القادسية)، فيما ضمت للمرة الأولى هداف الحزم محمد الصيعري بعد المستوى الجيد الذي يقدمه مع فريقه هذا الموسم. وسجل الصيعري ثمانية أهداف حتى الآن، ويحتل المركز الرابع على لائحة الهدافين.ويقام المعسكر الإعدادي على فترتين الأولى في دبي من 22 إلى 27 ديسمبر الحالي، والثانية في أبوظبي حتى الثالث من يناير المقبل، يخوض خلالها مباراة دولية ودية ضد كوريا الجنوبية في 31 الحالي على ملعب نادي بني ياس.وأوقعت قرعة النهائيات المقررة في الإمارات من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير المقبلين، المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية، وهنا قائمة المنتخب السعودي: لحراسة المرمى: محمد العويس، وليد عبدالله، محمد اليامي، وللدفاع: محمد البريك، عمر هوساوي، محمد آل فتيل، علي البليهي، عبد الاله العمري، ياسر الشهراني، حمدان الشمراني، وللوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، إبراهيم غالب، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، هتان باهبري، وفي الهجوم: فهد المولد، محمد الصيعري.