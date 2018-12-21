برشلونة يراهن على ميسي لقهر سيلتا فيغو

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

يقدم نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستوى مميزاً للغاية في الفترة الأخيرة، ويراهن عليه بشدة الكاتالوني في لقاء سيلتا فيغو غداً لإنهاء العام 2018 في الصدارة، وذلك عندما يستضيفه في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخسر فريق برشلونة، متصدر الدوري، ثلاث مباريات فقط في الدوري خلال العام الجاري، وفاز بلقب الدوري الموسم الماضي في مايو الماضي، وأكمل الثنائية بإضافة لقب كأس إسبانيا.

وسجل ميسي 34 هدفاً في الموسم الماضي، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، التي تم منحها هذا الأسبوع في حفل أقيم في العاصمة الكتالونية.

وأصبح ميسي قريباً من التتويج بالجائزة للموسم الثالث على التوالي، حيث يتصدر هدافي الدوريات الأوربية الكبرى هذا الموسم برصيد 14 هدفاً. ولن يلعب ريال مدريد في هذه الجولة بسبب انشغاله بخوض نهائي كأس العالم للأندية أمام العين غداً. وفي بقية المباريات يلعب أتلتيكو مع إسبانيول وجيرونا مع خيتافي، وسوسيداد مع ألافيس، وبيتيس مع إيبار، وبلباو مع بلد الوليد، وفالنسيا مع هويسكا، وليغانيس مع إشبيلية، وفاليكانو مع ليفانتي.