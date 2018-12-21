ليفربول في رحلة الحفاظ على سجله دون هزائم أمام «قاهر الكبار»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يسعى ليفربول المتصدر للمحافظة على زخمه في الآونة الأخيرة محلياً وقارياً عندما يخوض اليوم امتحاناً لا يخلو من صعوبة في مواجهة مضيفه ولفرهامبتون الذي يوصف بـ«قاهر الكبار»، والفريق العنيد الذي حقق نتائج إيجابية في مواجهتهم هذا الموسم، في حين تبدو مهمة مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب سهلة عندما يستضيف كريستال بالاس غداً في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وكان ليفربول انتزع الصدارة قبل أسبوعين بفوزه اللافت خارج ملعبه على بورنموث برباعية نظيفة بينها ثلاثية لمهاجمه المصري محمد صلاح، مستغلاً خسارة مانشستر سيتي أمام تشلسي صفر-2، أتبعها بفوز ثمين على نابولي الايطالي 1-صفر، ليضمن بلوغه الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تنتظره مباراة قمة ضد بايرن ميونيخ الألماني منتصف فبراير المقبل. ثم جاء الفوز الصريح على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد 3-1 الأحد الماضي ليؤكد أن الفريق جاهز للمنافسة بقوة على اللقب الذي يلهث وراءه منذ عام 1990.

وليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن علماً بأن فريقا واحدا نجح في المحافظة على سجله خالياً من الهزائم طوال موسم واحد هو أرسنال موسم 2003-2004.

ويدرك ليفربول أن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة أحد فرق قليلة نجحت في انتزاع التعادل من سيتي 1-1 هذا الموسم ومن مان يونايتد بالنتيجة ذاتها.

واعترف مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بصعوبة مهمة فريقه لاسيما أن ولفرهامبتون الصاعد هذا الموسم الى دوري الدرجة الممتازة فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري».

وسيقود المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد النروجي اولي غونار سولسكيار فريقه في أول مباراة رسمية بعد حلوله بدلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه، وذلك ضد فريقه السابق كارديف سيتي.

ويأمل أنصار الشياطين الحمر أن يعيد سولسكيار الهدوء الى غرف الملابس بعد التوتر الذي ساد خلال إشراف مورينيو على الفريق، حيث دخل الأخير في معارك شخصية مع أكثر من لاعب أبرزهم الفرنسي بول بوغبا.

ويسعى أرسنال الى تضميد جراحه جراء خسارتين متتاليتين: الأولى في الدوري أمام ساوثمبتون 2-3 الاسبوع الماضي، والثانية في عقر داره أمام جاره في شمال لندن توتنهام صفر-2 في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وذلك عندما يستقبل بيرنلي الجريح.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي بورنموث مع برايتون، وتشلسي مع ليستر سيتي، وهادرسفيلد مع ساوثمبتون، ونيوكاسل مع فولهام، ووست هام مع واتفورد وإيفرتون مع توتنهام هوتسبر.

- اللاعب السابق لمان يونايتد سولسكيار متحفز لترك بصمته الأولى.

- سيتي في مهمة سهلة أمام ضيفه كريستال بالاس غداً.