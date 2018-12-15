عقاب غريب من برشلونة للاعب "العاشق"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني، اتخاذ إجراء تأديبي "غريب" بحق نجمه المثير للجدل عثمان ديمبلي، الذي تكررت غياباته عن التدريبات مع الفريق، بعد أقل من 48 ساعة من خوض اللاعب لمباراة رائعة في دوري أبطال أوروبا وإحراز هدف كان حديث العالم في مرمى توتنهام، إلا أن اللاعب لا يريد الالتزام.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، قررت إدارة الفريق "الكتالوني" منع اللاعب الفرنسي من إغلاق هاتفه المحمول مرة أخرى، بعد تخلفه عن التدريبات أكثر من مرة بداعي عدم قدرته على الاستيقاظ.

وكان اللاعب قد تأخر في واقعة حدثت الشهر الماضي، ولم يستطع طاقم برشلونة التدريبي الوصول للنجم الفرنسي، بعد أن أغلق هاتفه ولم يحضر للتدريبات دون عذر مسبق، وكان آخر غياب للاعب عن التدريبات الأحد الماضي، حيث لم يستيقظ مبكرا للحصة التدريبية المقررة صباحا، وغرم الفريق النجم الفرنسي مبلغ 200 ألف يورو حتى الآن.

وقالت "ماركا" إن ديمبلي صاحب الواحد وعشرين عاما "مدمن وعاشق" لألعاب الفيديو، ومشاهدة المسلسلات التلفزيونية، وذلك ما يبقيه مستيقظا حتى ساعات الصباح الأولى، ورغم عدم انضباط اللاعب خارج الملعب، إلا أن ديمبيلي يقدم مستويات "مبهرة" في كل مرة يشارك فيها مع الفريق، كان آخرها هدفه الرائع بمرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.