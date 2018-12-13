مصر تطلب استضافة كأس إفريقيا 2019

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد رئيس اتحاد الكرة المصري هانى حسن أبو ريدة، أن الاتصالات جارية مع كافة الجهات المعنية، قبل إعلان موقف مصر النهائى من التقدم بطلب رسمى لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب، حسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقال أبو ريدة إنه لابد من التحقق من موقف المغرب النهائى، قبل أن تتقدم مصر بهذا الطلب حفاظا على العلاقات مع المغرب الشقيق، مضيفا أن مصر جاهزة فى أى وقت لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية.

تابع أنه لم يدل بأى تصريحات إعلامية بشأن تقديم طلب رسمى لاستضافة أمم افريقيا 2019، لحين الانتهاء من التواصل مع كافة الجهات المعنية ثم إعلان الموقف الرسمى لمصر.