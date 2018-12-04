سيتي يرغب في إهداء غوارديولا الفوز رقم 401

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يتطلع مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب إلى تحقيق فوز سابع توالياً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عندما يحل اليوم ضيفاً على واتفورد في افتتاح المرحلة الـ15، فيما سيحاول ليفربول البقاء منافساً له على حساب مضيفه بيرنلي غداً في ختامها.

وفي يوم الديربيات «الشهير» في المرحلة السابقة أول من أمس، حقق ليفربول، الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن مع مانشستر سيتي، فوزاً صعباً على جاره ايفرتون بهدف وحيد في الوقت بدل الضائع، فيما تغلب تشلسي على فولهام 2-صفر، وكانت النتيجة الأكبر لأرسنال في مرمى توتنهام 4-2.

ويبدو ليفربول (36 نقطة)، الثاني بفارق نقطتين عن سيتي وتشلسي الذي تمسك بالمركز الثالث، مستفيداً من سقوط توتنهام، في مأمن كون الأخير يلعب في ضيافة ولفرهامبتون.

لكن فريق «المدفعجية» الذي تخطى عقبة توتنهام في مباراة مثيرة، سيكون أمام أصعب اختبار في قمة المرحلة حيث سيحل ضيفاً على مانشستر يونايتد الذي نجا بدوره من الهزيمة وتعادل مع مضيفه ساوثمبتون 2-2 بعد أن تخلف بهدفين نظيفين.

وسيكون مانشستر سيتي الذي يسير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ باللقب، أمام تحدٍ كبير يتمثل في اهداء الفوز الأول بعد الـ400 للإسباني جوسيب غوارديولا كمدرب، الذي أشرف خلال مسيرته التدريبية على برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني قبل الانتقال الى الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبدو الهدف في متناول رجال المدرب الإسباني، لاسيما أن المنافس واتفورد ليس مستقراً على صعيد النتائج، فبعد بداية طيبة توجها بأربعة انتصارات متتالية، تلقى ثلاث هزائم مع تعادل، ثم حقق فوزين آخرين قبل أن يمنى بثلاث هزائم جديدة مع تعادل في مبارياته الأربع الأخيرة.

وكان غوارديولا حقق الفوز رقم 400 على حساب بورنموث (3-1) السبت الماضي في غياب أبرز مهاجميه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الإسباني دافيد سيلفا والجزائري رياض محرز، في أعقاب تعثره للمرة الثانية أمام ليون الفرنسي (2-2) في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان سقط أمامه في الأولى 1-2 في معقله على ملعب الاتحاد. ورغم هذا الغياب، تكفل رحيم سترلينغ والألماني لوروا سانيه بالمهمة وسد الفراغ، ولم يستطع غوارديولا اخفاء سعادته بعد هذه النتيجة، حيث قال «هذا الفوز يرضيني تماماً لأن فرقاً كبيرة ستخسر نقاطاً في نهاية هذا الأسبوع» في إشارة الى ملاحقيه ليفربول وتوتنهام وتشلسي وأرسنال.

ويبدو أن إصابة أغويرو ستحرمه المشاركة في مباراة اليوم، وكشف غوارديولا في هذا الصدد «الأطباء قالوا لي (الجمعة) إن سيرخيو لا يستطيع اللعب. وإذا لعب، فإنه سيبتعد لأربعة أو خمسة أسابيع عن الملاعب». وأضاف «الآن لست متأكداً. أتكلم كل يوم مع الأطباء. هم يقدمون تقريراً ويخلصون الى نتيجة. يقولون إنه جاهز أو غير جاهز، ونحن نأخذ القرار المناسب».

ونجحت توقعات غوارديولا في ما يخص توتنهام تحديداً، وأصبح على بعد ثماني نقاط منه، لكن ليفربول بقي مزاحماً قوياً، رغم تواضع الأداء في مواجهة جاره ايفرتون. وعاقب رجال المدرب الألماني يورغن كلوب ايفرتون وحارسه الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد، على خطأ غريب ارتكبه في الثواني الأخيرة وسجل هدف الفوز الوحيد بواسطة البديل البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع فرفع رصيده الى 36 نقطة.

وبعيداً عن المفاجآت في مواجهة مضيفه ببرنلي صاحب المركز الـ19 قبل الأخير، يبدو ليفربول مرشحاً لتحقيق فوز رابع توالياً وسادس في آخر سبع مراحل من البطولة المحلية. ولن تكون مهمة تشلسي أصعب نظرياً في مواجهة ولفرهامبتون الـ12 (16 نقطة)، بينما يتعين على توتنهام ومدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أن يحذرا من سقوط جديد امام الضيف ساوثمبتون رغم تدني تصنيف الأخير في المركز الـ18 (تسع نقاط).

ويعود فريق «الشياطين الحمر» الى ملعبه «اولدترافورد» لاستقبال أرسنال المنتشي بفوزه الكبير على توتنهام، في واجهة مباريات المرحلة.