دروغبا يعتزل كرة القدم في سنّ الـ 40

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أكد قائد المنتخب العاجي السابق لكرة القدم، المهاجم ديدييه دروغبا، أول من أمس، اعتزاله اللعب نهائياً في سن الـ40، بعدما خاض موسمه الأخير بألوان فريقه فينيكس الأميركي (درجة ثانية).

وكتب دروغبا في حسابه على «تويتر» «أود أن أشكر جميع اللاعبين والمدربين والفرق والمشجعين الذين التقيتهم، والذين جعلوا من هذه المسيرة الكروية لحظة مميزة جداً». وأضاف «شكراً جزيلاً من أعماق قلبي لعائلتي، وفريق عملي الشخصي، على دعمهم طوال مسيرتي، في اللحظات الجيدة والسيئة». وتابع مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق: أتطلع بفارغ الصبر لبدء الفصل التالي على أمل أن يباركني الله مرة أخرى، كما فعل طوال مسيرتي.

وخاض دروغبا مباراته الأخيرة في مسيرته الاحترافية الطويلة التي بدأت مع فريق لومان الفرنسي عام 1998، في 8 نوفمبر الجاري في لويسفيل (كينتاكي) عندما خسر فريقه فينيكس نهائي دوري الدرجة الثانية أمام صاحب الأرض صفر-1.