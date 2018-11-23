البايرن في مهمة تعويض خيبات الـ «بوندسليغا» أمام دوسلدورف

المصدر: برلين - أ.ف.ب

يسعى فريق بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) إلى بدء مسيرة جديدة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة من خلال استضافة فوروتونا دوسلدورف غداً، وتقليص الفارق بينه وبين بوروسيا دورتموند، المتصدر. ويجد بايرن نفسه في موقع لم يعتده من قبل، باحتلاله المركز الخامس بجدول الترتيب، وأمامه مسافة بعيدة تفصله عن دورتموند. وقدم دورتموند أوراق اعتماده كمنافس على لقب الدوري بالفوز 3/‏‏2 على بايرن في الجولة الماضية، ويتوجه إلى ماينز، وهو يحتل صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه مونشنجلادباخ. في الوقت نفسه، يستضيف بايرن ميونيخ فريق فوروتونا دوسلدورف، صاحب المركز الثاني من القاع، والذي يسعى للتأقلم مع اللعب في دوري الدرجة الأولى. وعقب التتويج بلقب الدوري ست مرات متتالية، والذي توج بأغلبها بفارق عدد كبير من النقاط، يحتل بايرن مركزاً لم يعتده من قبل، لكن الفريق يبقى متفائلاً بوضعه.