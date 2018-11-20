الصحف الألمانية: زفيريف يكتب تاريخ كرة المضرب

المصدر: برلين - أ.ف.ب

حيّت الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية الألمانية أمس، تتويج مواطنها ألكسندر زفيريف بلقب بطولة الماسترز الختامية، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً 6-4 و6-3 الأحد في المباراة النهائية، وأجمعت على أن «زفيريف يكتب تاريخ كرة المضرب!».

وعنونت صحيفة «شتوتغارتر زيتونغ» مقالها «زفيريف يخلق الإثارة في لندن (حيث أجريت البطولة)»، فيما اختارت صحيفة «بيلد» اليومية، الأكثر رواجاً في ألمانيا عنوان «زفيريف الملك الجديد لكرة المضرب»، مذكِّرة بأن الألماني الأخير المتوج بلقب بطولة الماسترز الختامية للموسم في القرن الماضي، هو بوريس بيكر في 1995.

كما تم التأكيد على الجانب التاريخي لهذا النجاح من خلال موقع سبورتسشو الذي أشار إلى أن «زفيريف كتب تاريخ كرة المضرب»، في حين ذكر موقع تي.أونلاين أن «زفيريف الرائع فاز بلقب تاريخي أمام ديوكوفيتش». من جهتها، ذكَّرت صحيفة «هامبورغر مورغنبورست» الصادرة في هامبورغ بأن زفيريف ولد في المدينة بقولها «نجم كرة المضرب في هامبورغ أليكس زفيريف يفوز بأول لقب في بطولة للعالم في كرة المضرب منذ بوريس بيكر».

أما مجلة «كيكر» التي تنال فيها لعبة كرة القدم حصة الأسد، فأشارت بدورها الى إنجازات اللاعبين الكبار السابقين بالقول «مع هذا اللقب، يسير زفيريف على خطى بوريس بيكر وميكايل شتيخ، ويسكت في الوقت عينه منتقديه».