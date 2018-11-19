البرتغال أول المتأهلين في دوري الأمم الأوروبية «دون رونالدو»

المصدر: بور - جأشميلانو - أ.ف.ب

بات منتخب البرتغال أول المتأهلين إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد عودته بنقطة التعادل السلبي من أرض مضيفته إيطاليا السبت في ميلانو، في الجولة الثالثة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول.

واحتفظت البرتغال، بصدارة المجموعة مع سبع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل خمس من أربع مباريات لإيطاليا التي ضمنت بقاءها في المستوى الأول، فيما كانت بولندا قد هبطت إلى المستوى الثاني.

وكانت البرتغال، بطلة أوروبا 2016، فازت على إيطاليا 1-صفر ثم مضيفتها بولندا 3-2 في الجولة الثانية، وهي تلعب مع بولندا الثلاثاء المقبل في مباراة هامشية أخيرة في دور المجموعات.

وكانت البرتغال بقيادة مدربها فرناندو سانتوس يكفيها التعادل لضمان بطاقتها، فيما تعين على إيطاليا الفوز وانتظار خدمة من بولندا في المباراة الأخيرة. ويتأهل متصدر كل من المجموعات الأربع في المستوى الأول إلى نهائيات تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع منه على أرضها. وتخوض البرتغال مبارياتها راهنا في غياب قائدها وأفضل لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو، المستمر منذ خروجها من ثمن نهائي مونديال روسيا، لتركيزه مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي.

وعادت إيطاليا إلى ملعب «سان سيرو» في ميلانو، بعد 12 شهراً على فشلها الدراماتيكي على الملعب عينه في حجز بطاقتها إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، تحت اشراف مدربها السابق جانبييرو فنتورا.

وأملت ايطاليا في تحقيق فوز أول على البرتغال بعد خسارتين دون أن تسجل، معولة على لورنتسو إينسينيي صاحب سبعة أهداف في 12 مباراة في الدوري هذا الموسم مع نادي نابولي.

وقال زميله في نابولي الظهير البرتغالي ماريو روي، لشبكة «بي ان سبورتس» القطرية: «كانت مباراة صعبة خصوصاً في الشوط الأول. كان الأول لصالحهم، عانينا كثيراً لكن تحلينا بالشجاعة وتمكننا من التصدي لهجومهم.. في الشوط الثاني دخلنا بطاقة أكبر ونوايا أفضل وكان ينقصنا التسجيل».

أمّا الظهير الإيطالي اليساندرو فلورنتسي، فقال «قدمنا مباراة جيدة وأداء كبيراً وكان ينقصنا التسجيل. نحن نتقدم من مباراة الى أخرى. نحن على الطريق السليم وبمقدورنا تقديم أداء أفضل. في هذه الامسية قد تكون نقطة الانطلاق».

ودفع مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني بتشكيلة خبرة تقدمها المدافع جورجيو كيلليني الذي أصبح سابع لاعب يخوض 100 مباراة مع «سكوادرا أتسورا».

وكانت إيطاليا الطرف الأفضل والأخطر في الشوط الأول مع تركيز برتغالي على الدفاع والمرتدات، دون أن ينجح إينسينيي وتشيرو إيموبيلي وفيديريكو كييزا في هز شباك الحارس روي باتريسيو، الذي تصدى ببراعة لتسديدة مهاجم نابولي البعيدة مطلع المباراة.

وحافظت ايطاليا على ضغطها في الثاني الذي شهد صحوة برتغالية آخر ربع ساعة، والتي شهدت صد الحارس الشاب جانلويجي دوناروما تسديدة بعيدة قوية لوليام كارفاليو (76)، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.

وقال مدرب البرتغال سانتوس، بعد المباراة «نحن راضون تماماً للتأهل الى الدور النهائي من هذه المسابقة وإظهار نوعية الكرة البرتغالية. لكنها كانت مباراة صعبة جداً، خصوصاً في الشوط الأول حيث واجهنا صعوبات عدة. دافعنا بشكل سيئ وفشلنا في بناء اللعب. يجب أن نمنح رصيداً لإيطاليا. لكننا حصلنا على الفرص بعد ذلك ولم نترك الخصم يعبر عن نفسه كثيراً. المباراة الأخيرة ضد بولندا مهمة لأنها ستكون أمام جمهورنا الذي يقف دوماً معنا. يجب أن نقدم مباراة كبيرة ونفوز فيها». وعن رونالدو أجاب «لا توجد اسئلة في هذا الموضوع. هو ضمن هذا الفريق».

بدوره، قال مانشيني «أعتقد أننا قدمنا مباراة ممتازة. الضغط الذي قمنا به لمدة 50 دقيقة يصعب الاستمرار فيه طوال الدقائق الـ90. هذه خطوة كبيرة ولو اننا غير راضين لعدم الفوز. مع الوقت سنضع الهجوم على السكة».

سانتوس:

«نحن راضون تماماً للتأهل إلى الدور النهائي من هذه المسابقة وإظهار نوعية الكرة البرتغالية».