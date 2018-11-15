فولهام يعيد المدرب الإيطالي رانييري إلى الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

سيعود المدرب الإيطالي المخضرم، كلاوديو رانييري، إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث قاد ليستر سيتي إلى لقب تاريخي عام 2016، بعدما عينه فولهام متذيل الترتيب، أمس، مدربا له، وأقال الصربي سلافيشا يوكانوفيتش.

ويقدم فولهام موسماً مخيباً، إذ فاز مرة يتيمة في 12 مباراة وخسر آخر ست مواجهات، ليحتل المركز الأخير بخمس نقاط. وغرد فولهام على موقعه الرسمي «أعلن شهيد خان (مالك النادي) تعيين كلاوديو رانييري كمدرب لنادي فولهام لكرة القدم، بدلاً من سلافيشا يوكانوفيتش» الذي أعاده إلى دوري النخبة في مايو 2018.

ويعد رانييري (67 عاماً) من أكثر المدربين خبرة في العالم، فأشرف على أندية عدة على غرار نابولي وفيورنتينا وبارما ويوفنتوس وروما وانتر في إيطاليا، وفالنسيا وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وتشلسي الإنجليزي، واشتهر عندما قاد ليستر سيتي المتواضع إلى لقب الدوري في 2016.

وكان رانييري من دون وظيفة بعد إقالته من تدريب نانت الفرنسي، قبل نهاية الموسم الماضي. وقال رانييري لموقع النادي اللندني «يشرفني قبول دعوة خان، وفرصة قيادة فولهام النادي الرائع صاحب التقاليد والتاريخ».