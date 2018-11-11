راتب نيمار مع سان جرمان يصل إلى 55 مليون يورو سنوياً

المصدر: حميد نعمان ــ دبي

تتكشف، يوماً بعد آخر، تفاصيل الصفقة المثيرة وهي الأعلى في تاريخ كرة القدم، التي هزت سوق الانتقالات العالمية صيف 2017، بانتقال البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جرمان، بعد أن دفع الأخير الشرط الجزائي في نجم السامبا مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، والبالغ 222 مليون يورو، وأحدث خبر تناقلته وسائل الإعلام الأوروبية أمس، بينها صحيفة «ليكيب» الفرنسية، يؤكد أن الراتب الحقيقي الإجمالي سنوياً لنيمار مع النادي الفرنسي يصل إلى 55 مليون يورو، وليس 30 مليون يورو، كما تم الإعلان عنه إعلامياً وقت التعاقد معه.

وهذا يعني مجدداً أن ما يتقاضاه نيمار يتخطى أعلى راتب في تاريخ الكرة، والذي يحصل عليه حالياً الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني، والبالغ 50 مليون يورو.

وكشفت تسريبات «فووتبل ليكس»، أن الصفقة كانت معقدة وبتدخل من وكلاء لاعبين عديدين، بمن فيهم الوكيل الشهير بيني زهافي، الذي حصل على مكافأة تصل إلى 10.7 ملايين يورو نظير تسهيله الصفقة. ومن ضمن تفاصيل العقد، مبلغ 8.7 ملايين يورو، للحصول على حقوق رعايته خلال التدريبات فقط. ويحصل نيمار على راتب صافي في حدود 30 مليون يورو، تضاف إليه مكافآت ومساهمة النادي في بعض المؤسسات التي تتبع نيمار، كما فرض عليه تحية الجمهور، خلال كل مباراة، ضمن ما يسمى بحوافز أخلاقية، مقابل خمسة ملايين يورو، ليبلغ الراتب الإجمالي 55 مليون يورو.

وقالت «ليكيب» إن عدد رعاة نيمار يصلون إلى نحو 30 راعياً، وقد لا يوجد له مثيل مقارنة بنجوم آخرين، والمثير أن النادي لا يملك حقوق صور اللاعب.