شقيق هازارد يصدم ريال مدريد

المصدر: أحمد طارق-دبي

وجه شقيق إيدين هازارد صدمة على ريال مدريد، بعد تصريحات لاعب تشيلسي حول رغبته في اللعب إلى ريال مدريد، غير أن كثيراً من التوقعات تفيد أن نهاية سعيدة تلوح في الأفق، إذ أكد شقيق اللاعب وكشف عن تفاصيل مهمة تتعلق في توقيت وظروف ارتباط النجم البلجيكي مع النادي "الملكي"، قائلاً: "هذا مستبعد جداً، فإيدين سينتظر إلى غاية نهاية الموسم".

وتابع شقيق لاعب تشيلسي: "ريال مدريد يمر حالياً بمرحلة عصيبة.. المدرب أقيل واللاعبون الأساسيون رحلوا وعلى النادي الآن إعادة تشكيل فريق جديد".

ومجدداً يتم ربط اسم نجم المنتخب البلجيكي إيدن هازارد بقوة بنادي ريال مدريد لكرة القدم، فبعد أن فشلت صفقة انتقاله إلى "الملكي" الصيف الماضي، ترجح العديد من التقارير الإعلامية حالياً اقتراب موعد رحيل نجم تشيلسي عن ناديه الحالي باتجاه العاصمة الإسبانية مدريد.

ولكن دخل على الخط أحد أكثر المقربين إلى إيدن، ويتعلق الأمر بشقيقه تورغان هازارد، الذي فند جميع التسريبات التي أشارت الى صفقة وشيكة في الميركاتو الشتوي.