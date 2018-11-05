روني يعود لقيادة منتخب إنجلترا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

ذكرت تقارير صحافية بريطانية أمس، أن مهاجم منتخب إنجلترا السابق ونادي دي سي يونايتد الأميركي حالياً، واين روني، سيكون قائداً للأسود الثلاثة لمرة واحدة فقط عندما يلتقي نظيره الأميركي في مباراة ودية خيرية مقررة على ملعب ويمبلي في 15 نوفمبر الجاري.

وكان روني أعلن اعتزاله اللعب دولياً في أغسطس عام 2017 بعد أن خاض في صفوف إنجلترا 119 مباراة دولية سجل خلالها 53 هدفاً (رقم قياسي محلي).

وستكون المباراة بمثابة التكريم للولد الذهبي لكرة القدم الإنجليزية ونادي مانشستر يونايتد سابقاً.

وذكرت الصحف أن الاتحاد الإنجليزي اتفق مع روني على خوض هذه المباراة مع محادثات طويلة بين الطرفين، ونقلت عن مصدر قوله: «ستمنح هذه المباراة الفرصة أمام أنصار الكرة الإنجليزية ليقوموا بتوديع لاعب محبوب لديهم، وفي الوقت نفسه ستدر المباراة اموالاً لمؤسسات خيرية».

وسيعلن مدرب انجلترا غاريث ساوثغيت تشكيلته الرسمية للمباراة ضد الولايات المتحدة الاسبوع المقبل.

وكان روني بدأ مسيرته مع منتخب انجلترا في 12 فبراير عام 2003 ضد استراليا بعمر 17 عاماً و111 يوماً، وشارك معه في ست بطولات كبرى، وكان قائداً له في 22 مباراة.وخاض آخر مباراة دولية له ضد أسكتلندا في نوفمبر 2016.