جمهور ريال مدريد يريد البرازيلي فينسيوس أساسياً

المصدر: مدريد ــ أ.ف.ب

يخوض المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري مباراته الأولى في الدوري الإسباني (الليغا)، ضمن المرحلة 11 اليوم، حين يستضيف بلد الوليد، في وقت يعيش فيه الملكي أزمة خانقة في النتائج، وبعد أن تعرض لخسارة مهينة بالخمسة من برشلونة، الأسبوع الماضي، أدت إلى إقالة المدرب السابق لوبوتيجي، وتعيين سولاري، اللاعب السابق للفريق، مكانه مؤقتاً.

ونجح سولاري في مباراته الأولى في كأس الملك، الأربعاء الماضي، بفوز سهل على مليلية من الدرجة الثالثة برباعية نظيفة في ذهاب الدور الـ32، وشهدت تألقاً لافتاً للنجم البرازيلي الشاب فينيسيوس، الذي لعب منذ البداية للمرة الأولى، ما دفع جمهور ريال مدريد في تصويت جماعي على صحيفة «ماركة» المقربة من النادي للدعوة بإشراكه أساسياً في مباراة اليوم ولو على حساب بنزيمة وغاريث بايل.

ويتمحور عمل سولاري على إعادة الروح إلى فريق تراجع إلى المركز الثامن في الترتيب، بفارق سبع نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر.

ويتعين على الريال إيقاف نزيف النقاط أمام بلد الوليد الذي يملكه زميل سولاري السابق في ريال البرازيلي رونالدو، ثم خلال مواجهة مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا حيث يتساوى مع روما الإيطالي بصدارة مجموعته.

وما كان لافتا في مواجهة مليلية، الثقة التي منحها سولاري لمهاجمه فينيسيوس جونيور (18 عاماً) القادم من فلامنغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو الصيف الماضي، إذ قدم أداءً جيداً وأصاب العارضة دون أن ينجح في التسجيل، في مباراة تألق فيها الظهير الأيمن الشاب ألفارو أودريوسولا.

وفي حال منحه ثقة إضافية، يأمل اللاعب الشاب تعويض جزء من فراغ رونالدو، وافتقاد المهاجم الآخر الفرنسي كريم بنزيمة نجاعته التهديفية.

ويحل متصدر الترتيب برشلونة (21 نقطة) على رايو فايكانو المتواضع ووصيف القاع، باحثاً عن فوز ثالث توالياً.

ويستعد برشلونة للحلول على انتر الإيطالي الثلاثاء في أبطال أوروبا باحثاً عن فوز رابع تواليا يؤهله رسمياً إلى دور الـ16.

بدوره، يلعب أتلتيكو مدريد الرابع الذي تنتظره الأربعاء مباراة ثأرية في دوري الأبطال مع بوروسيا دورتموند الألماني (خسر صفر-4 الأسبوع الماضي)، مع ليغانيس الـ18 غداً، ويسافر إشبيلية الثالث بالتساوي معه وبفارق نقطتين عن برشلونة إلى الأراضي الباسكية لمواجهة ريال سوسييداد الـ12.

فينيسيوس قدم مباراة كبيرة أمام مليلية في الكأس وقد يظهر في بداية لقاء بلد الوليد اليوم.