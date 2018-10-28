السويدي إريكسون مدرباً لمنتخب الفلبين

المصدر: مانيلا - أ.ف.ب

أعلن المنتخب الفلبيني لكرة القدم، أمس، تعيين السويدي سفن غوران إريكسون، المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي، مديراً فنياً له وسيتولى على وجه الخصوص قيادته في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقال مدير المنتخب الفلبيني دان بالامي، في شريط مصور نشر عبر الحساب الخاص بالفريق على «تويتر»: «أحد المدربين الأسطوريين على مر الزمن، المدرب سفن غوران إريكسون، سيدرب المنتخب في كأس سوزوكي (تجمع منتخبات جنوب شرق آسيا في نوفمبر وديسمبر)، وكأس آسيا التي تستضيفها الإمارات بين الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير.

وتابع «سيكون إضافة مهمة للفريق، وأنا واثق بأن اللاعبين سيتعلمون منه الكثير».

ولم يحدد المنتخب الفلبيني مدة التعاقد مع المدرب البالغ 70 عاماً، الذي كان قريباً في يوليو الماضي من التعاقد مع المنتخب العراقي، في حين أشارت تقارير صحافية الى أنه قد يتعاقد مع المنتخب الكاميروني.

وسيتولى المدرب السويدي مهامه خلفاً للمدرب الإنجليزي تيري بوتشر، الذي أعلن بشكل مفاجئ في أغسطس الماضي، رحيله عن منصبه بعد نحو 50 يوماً على تعيينه، وقبل أن يقود المنتخب في أي مباراة.