الترجي والأهلي يضربان موعداً في نهائي أبطال إفريقيا

المصدر: تونس - أ.ف.ب

بلغ الترجي التونسي الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بفوزه المثير على ضيفه بريميرو دي أغوستو الأنغولي 4-2، ولحق به الأهلي المصري رغم خسارته أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري 1-2، أول من أمس، في إياب نصف النهائي.

في المباراة الأولى على ملعب رادس في ضواحي العاصمة تونس، وجد الفريق التونسي نفسه متخلفاً بهدف مبكر سجله جيرالدو (8)، وردّ بهدفين ليوسف بلايلي (16 من ركلة جزاء) ومحمد علي اليعقوبي (27).

وأنعش الفريق الأنغولي آماله في بلوغ النهائي للمرة الأولى، عندما أدرك التعادل عبر الكونغولي الديمقراطي بوكامبا مونغو (64)، لكن الترجي سجل هدفين عبر البديل هيثم الجويني (74) وأنيس البدري (85).

وقلب الفريق التونسي المتوج باللقب عامَي 1994 و2011، بهذا الفوز خسارته ذهاباً صفر-1 في لواندا.

وفي سطيف بالجزائر، كان الأهلي البادئ بالتسجيل عبر وليد سليمان (61)، وردّ وفاق سطيف بهدفين لمحمد بكير (67) وحسام الدين غشة (72)، بيد أنهما لم يكونا كافيين لبلوغه الدور النهائي الذي كان من نصيب الفريق الفريق المصري، وذلك لفوزه 2-صفر ذهاباً في القاهرة. ويقام الدور النهائي نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر ذهاباً (على أرض الأهلي)، ونهاية الأسبوع التالي إياباً.