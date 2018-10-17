القمة الـ 35 تنتهي بالتعادل بين السعودية والعراق

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أفلت المنتخب السعودي من هزيمة محققة على أرضه ووسط جماهيره، وتعادل مع ضيفه المنتخب العراقي (أسود الرافدين) 1 /‏‏‏1، أول من أمس، في البطولة الرباعية الودية، التي تستضيفها السعودية.

وتقدم المنتخب العراقي في المباراة 35 ضد الأخضر، بهدف عن طريق البديل مهند علي كاظم في الدقيقة 70، لكن عبدالعزيز البيشي خطف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

جرت المباراة على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، ضمن الدورة الودية التي تضم أيضاً المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني. وخسر الأخضر السعودي مباراته الأولى أمام نظيره البرازيلي بهدفين دون رد، كما خسر المنتخب العراقي على يد الأرجنتين بأربعة أهداف نظيفة.

وعلى صعيد المواجهات التاريخية، التقى المنتخبان في 34 مباراة رسمية وودية من قبل، بحسب الإحصاءات الموثقة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخلال المواجهات السابقة، فاز المنتخب العراقي في 16 مباراة، مقابل 10 انتصارات لصالح نظيره السعودي، بينما خيم التعادل على نتيجة ثمانية لقاءات بينهما.

وشهدت مواجهات المنتخبين تسجيل 82 هدفاً، منها 50 هدفاً لصالح المنتخب العراقي، مقابل 30 من نصيب «الأخضر».

يذكر أن المنتخب السعودي خسر مباراته الأولى أمام نظيره البرازيلي بهدفين دون رد، بينما تعرض العراق للهزيمة ضد الأرجنتين برباعية نظيفة.

وكانت هذه التجربة الأخيرة في المرحلة الثانية من برنامج إعداد المنتخب السعودي، للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019، المقررة إقامتها في الإمارات يناير المقبل.

ويحتل المنتخب السعودي المركز 71 في التصنيف العالمي، بينما يحل العراق 89، وفقاً لآخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم.

- تقدم العراق بهدف البديل مهند كاظم

في الدقيقة 70، لكن عبدالعزيز البيشي خطف

التعادل للسعودية في الوقت بدل الضائع.