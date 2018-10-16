المصري يلجأ إلى "فيفا" للعب في بورسعيد

المصدر: أحمد طارق-دبي

قال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين، إن "لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة المصري البورسعيدي والجزيرة في مطروح في دور 32 لكأس مصر إلى أجل غير مسمى".

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "تقرر تأجيل المباراة لحين تحديد الملعب الذي ستقام عليه".

ويرفض المصري خوض المباراة خارج ملعبه في بورسعيد متمسكاً بحقه بعد انتهاء العقوبة التي وقعت عليه بالحرمان من استضافة أي مباراة محلية على هذا الملعب لمدة خمس سنوات، عقب حادثة إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 من جماهير الأهلي في فبراير 2012".

وأكد عضو مجلس إدارة المصري عدنان حلبية، أن "إدارة ناديه لن تتنازل عن خوض مباراة فريق الجزيرة في مطروح في إستاد بورسعيد".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "اللعب في بورسعيد هو حق طبيعي للمصري الذي تنازل كثيراً من أجل استقرار الحياة الرياضية في مصر".

"سنلعب كل مباريات الدوري في بورسعيد ونجهز حالياً لشكوى للاتحاد الدولي للعبة، إذ لم يرد علينا اتحاد الكرة المصري بالموافقة النهائية على اللعب في بورسعيد".