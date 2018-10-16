دل بوترو تعرض لكسر في الركبة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تلقى الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو ضربة قوية بعد أن تبين إصابته بكسر في عظمة رأس الركبة تعرض لها خلال مباراته مع الكرواتي بورنا تشوريتش في الدور ثمن النهائي من دورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للـ1000 نقطة الخميس الماضي.

وقال دل بوترو الذي عانى إصابات عدة في مسيرته: «إنها لحظات صعبة جداً. أشعر بكثير من الحزن، إنها ضربة قوية تجعلني بلا قوة من الناحية الذهنية. من الصعب جداً العودة الى فترة نقاهة، لم أكن انتظر ذلك إطلاقاً».

وخضع دل بورتو لفحوص السبت ليتبين إصابته بكسر في عظمة رأس الركبة وسيدرك في الأيام المقبلة الفترة التي سيغيبها عن الملاعب.

وبلغ دل بوترو نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز الشهر الماضي وخسرها أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وكان يمني النفس بالمشاركة في بطولة الماسترز المقررة في لندن منتصف الشهر المقبل، لكن الإصابة ترسم علامة استفهام كبيرة حول مشاركته في هذه البطولة التي تضم افضل ثمانية لاعبين في العالم.

وعانى دل بوترو طوال مسيرته إصابات متكررة وهو خضع لأربع عمليات جراحية في رسغه في السنوات الأخيرة وقد تراجع بسببها الى المركز الـ581 في التصنيف العالمي أواخر عام 2015، وكان يفكر في الاعتزال بعد أن غاب عن 10 بطولات غراند سلام.

لكنه استعاد في 2018 شيئاً من بريق الماضي ووصل في أغسطس الى أعلى تصنيف له بحلوله ثالثاً.