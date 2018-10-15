وفاة عضو «الأولمبية الدولية» باومان خلال أولمبياد الشباب

المصدر: لوزان - أ.ف.ب

توفي عضو اللجنة الأولمبية الدولية السويسري، باتريك باومان، عن 51 عاماً خلال وجوده في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة حالياً في بوينس أيرس، كما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس.

ويعتبر باومان، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، ورئيس لجنة التقويم لدورة الألعاب الأولمبية عام 2024، من أبرز الوجوه في الحركة الأولمبية، وكان ينظر إليه كخليفة محتمل للرئيس الحالي للجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ.

ونعاه باخ بقوله «إنها صدمة كبيرة تصيبنا جميعاً في الصميم، لا يمكننا أن نصدق هذا النبأ الحزين جداً، لقد خسرنا قائداً شاباً مليئاً بالأمل، كان يدافع عن مستقبل الرياضة، كل أفكارنا مع زوجته وأولاده وجميع أفراد عائلته».

وكان باومان يشغل منصب أمين عام الاتحاد الدولي لكرة السلة منذ 16 عاماً، وتم التجديد له حتى عام 2031.

وبحسب مواقع كثيرة متخصصة في كرة السلة، فإن باومان تعرض لأزمة قلبية حادة قضت عليه.