الفرنسي تييري هنري مدرباً لفريق موناكو

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن نادي موناكو الفرنسي، أمس، أنه عيّن المهاجم الدولي السابق تييري هنري مدرباً له خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم بعقد حتى يونيو 2021. ولم يكن خبر التعاقد مع ابن الـ41 عاماً مفاجئاً، إذ سبق لصحيفة «ليكيب» الرياضية أن كشفت أول من أمس، أن هنري سيعود الى موناكو، الفريق الذي أطلقه الى النجومية، من أجل الإشراف عليه بعقد لثلاثة أعوام، مشيرة الى أن هنري «سيترك بلجيكا من أجل السفر الى الإمارة، حيث سيتم الإعلان رسمياً عن التعاقد معه لثلاثة أعوام، على أن يتم تقديمه يوم غد».

وجاء التأكيد من موناكو الذي قال في بيان «تييري هنري، سيتسلم مهمة قيادة الفريق اعتباراً من يوم الإثنين». وسيكون موناكو أول اختبار لهنري كمدير فني، بعد أن عمل منذ 2016 كمساعد للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز في منتخب بلجيكا، علماً أن أسطورة أرسنال الإنجليزي رفض في أغسطس الماضي عرضاً للإشراف على النادي الفرنسي الآخر بوردو.

وتواجد هنري للمرة الأخيرة مع المنتخب البلجيكي مساء أول من أمس، في المباراة التي فاز بها على سويسرا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، وبقي بعد المباراة على أرضية الملعب من أجل وداع اللاعبين الذين بدا التأثر عليهم.

وحتى قبل الإعلان عن تركه منصبه مع «الشياطين الحمر» من أجل تسلّم الإشراف على فريق بداياته، أشاد مارتينيز بمساعده الفرنسي بعد المباراة، مشيراً الى أن «تييري حمل معه كل الخبرة التي كسبها. عرف كيف أن يكسب تقدير المجموعة وعندما يغادر، سيحظى بدعمنا الكامل».

وتابع مارتينيز «يملك تييري القدرة على أن يصبح مدرباً عظيماً، وهذا الأمر سيحصل سريعاً». ويعود هنري الى الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية عام 1994 وبقي في صفوفه حتى 1999 وأحرز معه لقب الدوري المحلي (1997). وسيعاونه في مهامه الجديدة البرتغالي جواو كارلوس فالادو ترالياو القادم من بنفيكا، والايرلندي باتريك كوامي امبادو القادم من أرسنال.

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