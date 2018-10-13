الاتحاد السعودي يفرض 50% رسوماً على دخل اللاعبين السنوي

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

فرض اتحاد الكرة السعودي، يوم الخميس، على عقود اللاعبين المحترفين السعوديين

السارية رسوماً بنسبة 50% من إجمال دخل اللاعب السنوي، للفترة المتبقية من عقده، على أن يتم تحصيلها من قبل النادي لتطوير كرة القدم في النادي نفسه.

وقال البيان الصادر عن اتحاد الكرة، الذي وزّع مساء أول من أمس، إن آلية خصم الرسوم ستكون «إذا كان دخل اللاعب السنوي أقل من مليون و800 ألف ريال لا يخصم منه شيئاً، لأنه متوافق مع القرار الجديد لمجلس إدارة الاتحاد بخصوص تحديد سقف أعلى لرواتب اللاعبين المحترفين السعوديين».

وإذا كان دخله السنوي أكثر من مليون و800 ألف ريال، يتم الخصم من المبلغ الزائد على مليون و800 ألف ريال على النحو التالي: «50% إذا كان المبلغ الزائد أكثر من تسعة ملايين ريال، و35% إذا كان المبلغ الزائد أكثر من ستة ملايين ريال وأقل من تسعة ملايين ريال، و20% إذا كان المبلغ الزائد أكثر من ثلاثة ملايين ريال وأقل من ستة ملايين ريال، و5% إذا كان المبلغ الزائد أقل من ثلاثة ملايين ريال».

وأهاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإدارات الأندية البدء في التطبيق الفوري لهذه القرارات وفقاً للآلية التي سترد في التعميم الخاص بذلك.

كما أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بالسماح لأندية الدوري السعودي للمحترفين بتسجيل خمسة لاعبين (سعوديون وأجانب) للجانب الاستثماري من قبل الأندية في فترات التسجيل المحددة من قبل الاتحاد، على أن تكون اللائحة 35 لاعباً في كل فترة 30 منهم بشكل ثابت، ويحق لهم المشاركة في المسابقات وخمسة لاعبين للاستثمار.