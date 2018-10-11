«سوبر كلاسيكو» برازيلي - أرجنتيني في السعودية

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

تنطلق اليوم منافسات بطولة «سوبر كلاسيكو» الرباعية الودية في كرة القدم، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض ومدينة جدة، بسلسلة مواعيد أبرزها اللقاء المنتظر بين الغريمين الأميركيين الجنوبيين، البرازيل والأرجنتين.

وتضم البطولة، التي يشارك فيها أيضاً المنتخبان السعودي والعراقي، أربع مباريات توزع بين المدينتين، بدءاً من اليوم، بلقاء الأرجنتين والعراق على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، والجمعة بلقاء السعودية والبرازيل على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ولاحقاً الإثنين بلقاء السعودية والعراق على الملعب نفسه، قبل أن تختتم الثلاثاء بالمباراة «اللاتينية» المنتظرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وفي حين يشارك المنتخب البرازيلي بعدد من نجومه، أبرزهم نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، يغيب عن المنتخب الأرجنتيني نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، الذي لم يعد بعد لصفوف المنتخب في أعقاب الخروج من الدور ثُمن النهائي لمونديال روسيا 2018 أمام فرنسا.

وستشكل البطولة فرصة للمنتخبين السعودي والعراقي للتحضير لمشاركتهما في نهائيات كأس آسيا 2019.

ويقص منتخبا الأرجنتين والعراق شريط المنافسات، في غياب ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات. وبدأ المنتخب الأرجنتيني استعداداته في المملكة، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، بحضور عدد من أبرز لاعبيه، مثل مهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا ومهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي.

الا أن «ألبي سيليستي» سيغيب عنه أيضاً مهاجما ميلان غونزالو هيغواين، ومانشستر سيتي بطل إنجلترا سيرخيو أغويرو.

في المقابل، يسعى المنتخب العراقي إلى استغلال فرصة مواجهة منتخب من هذا الطراز على أكمل وجه، في اختبار لمدربه الجديد السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، الذي تولى مهامه مطلع سبتمبر الماضي.

• البرازيل تلتقي الأرجنتين في قمة لاتينية ببطولة السعودية الدولية الثلاثاء المقبل في جدة.