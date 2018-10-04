تعرف على قرعة كأس مصر وموعد مباراتي الأهلي والزمالك

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دور الـ 32 بكأس مصر، وهو الدور الذي يشهد غياب اللاعبين الدوليين وتلعب يوم 8 و9 و10 و11 من شهر أكتوبر، وشهدت قرعة البطولة مواجهة بطل الدوري الأهلي مع الترسانة، بينما يقابل الزمالك فريق مركز شباب منية سمنود في مواجهة سهلة، ومنحت القرعة الطريق للأهلي والزمالك حتى لا يتقابلا إلى في نهائي البطولة إن وصلا إلى هذا الدور.

ويلتقي فريق بيراميدز مع طنطا، وادي دجلة مع الجونة، طلائع الجيش أمام القناة، المصري مع الجزيرة مطروح، بتروجيت يواجه مركز شباب تلا، انبي يواجه شبان مسلمين قنا، الداخلية يواجه المنصورة، الإنتاج الحربي يواجه اتحاد الشرطة، المقاصة يواجه أبو قير للأسمدة، الإسماعيلي يواجه ناصر الفكرية، المقاولون العرب يواجه غزل المحلة، سموحة يواجه الألومنيوم، والاتحاد السكندري مع نادي بورتو بالسويس.

وذكر رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري عامر حسين في تصريح صحافي أنه بداية من دور الـ٣٢ سيتم اللجوء لوقت إضافي بدلا من ضربات الجزاء مباشرة وحتى نهاية البطولة، وتم تحديد موعد مباراة الأهلي مع الترسانة وسيكون يوم 10 وبينما يلعب حامل اللقب فريق الزمالك يوم 11 أكتوبر وسيواجه الأهلي في حالة فوزه مع الفائز من مباراة بيراميدز وطنطا، بينما يواجه فريق الزمالك الفائز من الإنتاج الحربي والشرطة.