اعتماد «تقنية الفيديو» رسمياً في دوري أبطال أوروبا

المصدر: زيوريخ ــ أ.ف.ب

ستعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في إيه آر) في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا 2020 للمنتخبات، بحسب ما ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس، على هامش اجتماع لجنته التنفيذية.

وكان الاتحاد الأوروبي تمهل في اعتماد التقنية، فيما سلكت طريقها وحققت نجاحاً في كأس العالم 2018 في روسيا. وقال رئيس الاتحاد القاري، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين «نحن واثقون بأن اعتماد (في إيه آر) في أغسطس 2019 سيمنحنا وقتاً كافياً لوضع نظام صلب».

وستعتمد التقنية، المستخدمة في بطولات إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، في نسخة 2020-2021 من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» والكأس السوبر الأوروبية في الموسم المقبل ودوري الأمم الأوروبية في 2021.

وقاوم تشيفيرين في بادئ الأمر فكرة اعتماد التقنية المثيرة للجدل، على الرغم من استخدامها في نهائيات روسيا ومعظم البطولات الوطنية الأوروبية، والنجاح الكبير الذي يعتبر مؤيدوها أنها تحققه، رغم انتقادها من بعض اللاعبين والمدربين.

ويمكن استخدام التقنية في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة، أو في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى هوية لاعب تم إنذاره أو طرده.