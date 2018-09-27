موناكو يعجز عن تحقيق الفوز للمرة السادسة على التوالي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

عجز موناكو وصيف الموسم الماضي، وبطل 2017، عن تحقيق الفوز للمرة السادسة توالياً بخسارته أمام ضيفه أنجيه صفر-1، أول من أمس، في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما أخفق تولوز بالانفراد بوصافة الترتيب بخسارته على أرضه أمام سانت اتيان.

وبعد فوزه افتتاحاً على نانت 3-1، تعادل موناكو ثلاث مرات وخسر في مثلها أيضاً، علماً بأنه استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أيضاً أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 الأسبوع الماضي.

وعن عدم تسديد موناكو أي كرة على المرمى في المباراة، قال مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم «لا أتذكر أنني أشرفت على فريق لم يسدد أي كرة على المرمى».

وسجل المهاجم الكاميروني ستيفان باهوكن هدف المباراة الوحيد (27).

وبدا فريق جارديم عاجزاً، ولم ينجح في تسديد أي كرة بين الخشبات طوال المباراة التي شهدت إطلاق جماهيره صافرات الاستهجان ضد لاعبي فريق الإمارة.

وحاول جارديم تعزيز هجومه بادخال الإيطالي اليافع بييترو بيليغري (17 عاماً) على حساب البلجيكي ناصر الشاذلي، بيد أن الكولومبي راداميل فالكاو ورفاقه عجزوا عن الوصول إلى مرمى أنجيه، واحتفظوا بست نقاط في المركز السادس عشر.