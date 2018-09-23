أوساكا تقترب من أول لقب تنس في اليابان

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

اقتربت اليابانية ناومي أوساكا، التي توّجت هذا الشهر بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في كرة المضرب، من إحراز أول لقب احترافي في بلادها، ببلوغها، أمس، نهائي دورة طوكيو على حساب الإيطالية كاميلا جورجي. وفازت الشابة أوساكا (20 عاماً) على منافستها الإيطالية البالغة 26 عاماً، بنتيجة 6-2 و6-3، لتلاقي في الدور النهائي التشيكية كارولينا بليسكوفا، الفائزة على الكرواتية دونا فيكيتش 6-2، 4-6 و6-3 في مباراة امتدت ساعتين وست دقائق. وتمكنت أوساكا المصنفة سابعة عالمياً، من تخطي عقبة جورجي، التي أقصت حاملة اللقب الدنماركية كارولاين فوزنياكي.