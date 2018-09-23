موناكو من دون فوز بعد 5 جولات في الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

واصل موناكو، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم الماضي، البحث عن فوز أول على ملعبه هذا الموسم، بتعادله 1-1 مع ضيفه نيم في افتتاح المرحلة السادسة من البطولة المحلية، أول من أمس. ومنذ أن فاز في المرحلة الأولى، عاند الفوز موناكو في خمس مراحل، وهذه المباراة الثالثة على أرضه يفشل في الفوز فيها، وكان تعادل في الثانية مع ليل سلبا، وخسر في الرابعة أمام مرسيليا 2-3. كما فشل الفريق الجنوبي في تحقيق الفوز على ملعبه أيضاً على المستوى القاري، إذ خسر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لأبطال أوروبا، أمام أتلتيكو الإسباني 1-2. وأتى تعادل، أول من أمس، بعد تقدم الضيف نيم، العائد هذا الموسم الى الدرجة الأولى بعد غياب ربع قرن، بهدف في الدقيقة 19 من رأسية لقائده بريانكون، الذي حوّل ركلة حرة نفذها بوبيشون، مسجلاً هدفه الأول في الدوري.

ومنح القائد الكولومبي فالكاو، موناكو التعادل بعد ثماني دقائق بتسديدة قوية اصطدمت بالدفاع وواصلت طريقها الى المرمى.