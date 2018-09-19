الريال يبدأ المهمة الأوروبية الأصعب بـ «قاهر برشلونة»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تدخل أغلب الأندية الكبيرة غمار مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم، حيث تنتظرها اختبارات متباينة بين صعبة لريال مدريد الإسباني حامل اللقب، ووصيفه العام قبل الماضي يوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الالماني، وسهلة لقطبَي مدينة مانشستر الإنجليزية سيتي ويونايتد.

ويبدأ ريال مدريد مسعاه نحو تعزيز سجله القياسي والفوز بلقب المسابقة للمرة الرابعة توالياً والـ14 في تاريخه، من المجموعة السابعة التي تبدو في متناوله، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بينه وبين منافسيه الذين سيكون ضيفه روما الإيطالي أقواها وأول منافسيه في الجولة الأولى.

ويبدو روما الذي وصل، الموسم الماضي، إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1984 قبل الخروج على يد ليفربول، بالإضافة إلى ريال مدريد، المرشحَين المنطقيين لانتزاع بطاقتَي التأهل عن المجموعة.

وتعود المواجهة الأخيرة بين الناديين إلى ثُمن نهائي 2015-2016 حين فاز ريال ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-صفر. وستكون مواجهة النسخة الحالية الرابعة بينهما في الدور الأول والسادسة إجمالاً (10 مباريات سابقة، فاز ريال في ست وروما في ثلاث مقابل تعادل واحد).

ويدخل ريال النسخة الحالية دون سلاحه الهجومي الفتاك الهداف التاريخي للمسابقة، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (121 هدفاً، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي)، المنتقل هذا الصيف إلى يوفنتوس، ومهندس «هاتريك» المواسم الثلاثة الأخيرة مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان.

لكن الجناح الدولي الويلزي، غاريث بايل، المستفيد الأكبر من رحيل رونالدو، شدّد على أن الفريق الذي يدربه هذا الموسم، الإسباني جولن لوبيتيغي، «يمكن أن يكون أفضل، هذه بداية جديدة وتحدٍّ جديد»، وأضاف الويلزي «نحن مستعدون»، وأسهم انتقال رونالدو في منح بايل فرصة أكبر للبروز والمشاركة أساسياً.

وقال «بطبيعة الحال سيكون الأمر مختلفاً بعض الشيء بعدم وجود لاعب كبير» مثل البرتغالي، مضيفاً «ربما بات الأمر أكثر راحة، نعم.. نعتقد أننا بتنا أقرب إلى فريق، نعمل كوحدة واحدة بدلاً من لاعب واحد».

ورغم أن رونالدو كان أفضل هداف لريال في المسابقة الموسم الماضي (15 هدفاً)، إلا أن بايل، الذي شارك بديلاً في النهائي ضد ليفربول، سجل هدفين ليمنح فريقه الفوز 3-1 واللقب الرابع في المواسم الخمسة الأخيرة (2014، 2016، 2017 و2018).

وسيحاول ريال مدريد استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي روما، بعد تعثرهم في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري (تعادلان على أرضه أمام أتالانتا وكييفو، وخسارة أمام مضيفه ميلان 1-2)، لكنّ لاعبي فريق العاصمة حذروا النادي الملكي من الاستخفاف بهم، مستدلين بما فعلوه بغريمه برشلونة، الموسم الماضي، عندما أطاحوا به من ربع النهائي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في روما، بعدما خسروا 1-4 في كامب نو. وكان روما قريباً من بلوغ نهائي الموسم الماضي، إذ فاز إياباً في روما 4-2 على ليفربول، بعدما خسر أمامه في إنجلترا 2-5.

مباراة متكافئة

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي فيكتوريا بلازن التشيكي مع سسكا موسكو الروسي، في مباراة متكافئة يسعى كل منهما إلى حصد نقاطها الثلاث في سعيه لمنافسة روما على البطاقة الثانية في المجموعة.

يوفنتوس بقيادة رونالدو

يبدأ فريق «السيدة العجوز» سعيه إلى فك النحس الذي يلازمه في المسابقة القارية العريقة من مدينة فالنسيا الإسبانية، عندما يحلّ ضيفاً على فريقها المحلي الذي أنهى الليغا في المركز الرابع الموسم الماضي، ضمن المجموعة الثامنة. واستعان يوفنتوس، في يوليو، برونالدو على أمل قيادته إلى اللقب الأوروبي، لاسيما في ظل خبرته الواسعة في المسابقة. ولم يَفُز «السيدة العجوز» بلقب دوري الأبطال منذ 1996 رغم خوضه المباراة النهائية خمس مرات بعد ذلك: 1997 (خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني)، 1998 (أمام ريال)، و2003 (أمام مواطنه ميلان)، و2015 و2017 (أمام ريال بهدفين من رونالدو). وكان رونالدو الذي سجل هدفين أيضاً في مرمى يوفنتوس، الموسم الماضي في الدور ربع النهائي، قد حذر لدى تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير في تورينو قائلاً «يتعين علي أن أعمل بقسوة لأن الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ليس سهلاً.. أتمنى المساعدة» في تتويج يوفنتوس باللقب. وتأتي عودة رونالدو للمرة الأولى إلى إسبانيا منذ انتقاله إلى يوفنتوس، بعد أيام من فك النحس الذي لازمه في هز الشباك في الدوري الإيطالي، إذ سجل ثنائية الفوز على ساسوولو (2-1)، الأحد، بعد صيامه عن التهديف في المباريات الثلاث الأولى. ويعرف رونالدو جيداً طريقه إلى شباك فالنسيا، اذ هزها 15 مرة في 16 مباراة بالليغا.

ويشهد فالنسيا العائد إلى المسابقة بعد غياب ثلاثة أعوام، بداية مخيبة محلياً (خسارة وثلاثة تعادلات)، رغم التعاقدات التي قام بها، بضمه البلجيكي ميشي باتشواي والبرتغالي غونزالو غيديش والفرنسي كيفن غاميرو.

مباراة سهلة

وفي المجموعة ذاتها، يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على مضيفه يونغ بويز السويسري، في مباراة سهلة للفريق الإنجليزي، قبل ثلاث مباريات صعبة له في المجموعة (فالنسيا في الجولة الثانية ويوفنتوس في الثالثة والرابعة). واستعاد «الشياطين الحمر» عافيتهم في الآونة الأخيرة بفوزين خارج القواعد على بيرنلي وواتفورد، وسيسعون اليوم لتأكيد طموحهم الى معانقة اللقب للمرة الرابعة في تاريخ النادي والأولى منذ 2008.

مانشستر سيتي

ويخوض الجار مانشستر سيتي بدوره اختباراً سهلاً نسبياً، عندما يستضيف ليون الفرنسي ضمن المجموعة السادسة، التي تبدو في متناول بطل الدوري الإنجليزي، لضمها شاختار دانيتسك الأوكراني وهوفنهايم الألماني.

العملاق البافاري

وفي المجموعة الخامسة، يحلّ العملاق البافاري بايرن ميونيخ الألماني ضيفاً ثقيلاً على بنفيكا. وستكون المواجهة ثأرية للفريق البرتغالي الذي خرج على يد بايرن مرتين من ربع النهائي عامَي 1976 (صفر-صفر في لشبونة و5-1 في ميونيخ) و2016 (1-صفر في ميونيخ، و2-2 في لشبونة).

وفي المجموعة ذاتها، يلعب أياكس أمستردام الهولندي مع أيك أثينا اليوناني في مهمة صعبة للأول.

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رونالدو يؤدي تحية «الأبطال» لجمهوره

في ما يلي بعض الحقائق والأرقام عن البرتغالي، كريستيانو رونالدو (33 عاماً)، الذي سيظهر، اليوم، في مسابقته المفضلة، دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، مع فريق يوفينتوس الإيطالي ضد فالنسيا الإسباني.

- رونالدو لديه خمسة ألقاب في دوري الأبطال، أغلبها مع ناديه السابق ريال مدريد.

- صاحب دور حاسم في الألقاب الخمسة: 2008 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربعة مع ريال في 2014، 2016، 2017، و2018.

- حامل جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، والهداف التاريخي للمسابقة (121).

- يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من المسابقة (17 في 2013-2014).

- مسجل ركلة الجزاء التي منحت ريال اللقب في 2016 على حساب غريمه أتلتيكو.

- أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل «هاتريك» ثلاث مرات في موسم واحد (2015-2016).

حتى يوفنتوس نفسه ذاق الأمرين من رونالدو: هدفان في المباراة النهائية عام 2017، التي انتهت بفوز ريال 4-1.

- يأمل يوفنتوس أن يكون رونالدو، الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف لقاء نحو 100 مليون يورو، منارة بحثه المضني عن اللقب الأوروبي الذي أحرزه مرتين فقط (1985 و1996)، وخسر في المباراة النهائية مرتين في المواسم الأربعة الماضية فقط.

- بعد مباراة في الدوري الإيطالي ضد ساسوولو الأحد (2-1)، التي سجل فيها هدفين، مفتتحاً رصيده مع ناديه الجديد في مباراته الرسمية الرابعة معه، قال رونالدو إن «دوري أبطال أوروبا هو مسابقتي المفضلة».

- يثير حضور رونالدو في أي فريق كان، أو منتخب بلاده، انقساماً بين المحللين. البعض يعتبره مفتاحاً للفوز وقادراً على التسجيل في أي لحظة، بينما يرى آخرون أن هالته كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة يقيّد زملاءه، ويجعل منه النجم الأوحد، ما قد ينعكس سلباً على أداء الفريق ككل.