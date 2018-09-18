راموس لـ"غريزمان": الجهل يجعلك جريئا جدا

المصدر: ريال مدريد-أ.ف.ب.

شن قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس الثلاثاء هجوما لاذعا على مهاجم أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان على خلفية تصريحات للأخير عن أحقيته بالمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، معتبرا أن "الجهل يجعلك جريئا جدا".

وكان المهاجم الذي توج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018 ومع فريقه بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي والكأس السوبر الأوروبية، قد أقر في مقابلة مع صحيفة "آس" المدريدية الإثنين بأن أمله قد خاب لعدم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لجائزة أفضل لاعب، وأنه يفكر بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

ورشح الفيفا البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وزميل راموس السابق في ريال، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط النادي الملكي، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، لجائزته التي ستمنح في 24 سبتمبر. ولم تعلن "فرانس فوتبول" بعد أسماء المرشحين للكرة الذهبية التي تمنح عادة في ديسمبر.

وكان غريزمان قد قال لـ "آس" ردا على سؤال عما اذا كان يعتبر نفسه في المرتبة نفسها لرونالدو ونجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين تقاسما الكرة الذهبية في العقد الأخير، "نعم أعتقد ذلك".

وفي مؤتمر صحافي عشية بدء ريال حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا باستضافة روما الإيطالي الأربعاء، سئل راموس عن تصريحات المهاجم البالغ 27 عاما، فرد بالقول "الجهل يجعلك جريئا جدا".

أضاف "عندما أسمع هذا الفتى يتحدث، أستذكر لاعبين مثل (الإيطالي فرانشيسكو) توتي، (الإسباني) راوول، (الحارس الإيطالي جانلويجي) بوفون، (الحارس الإسباني إيكر) كاسياس، (المدافع الإيطالي باولو) مالديني، (لاعب خط الوسط الإسباني) تشافي أو (مواطنه أندريس) إنييستا، الذين فازوا بكل شيء لكن لم ينالوا الكرة الذهبية".

أضاف "الكل حر في التعبير عن رأيه، لكن أعتقد أن عليه (غريزمان) أخذ نصيحة (مدرب فريقه الأرجنتيني دييغو) سيميوني، (زميله المدافع الأوروغواياني دييغو) غودين، أو كوكي الذين يمثلون قيم" أتلتيكو.

أضاف "الا أنني قلت دائما إنه لاعب رائع وأتمنى له الأفضل".

وكان غريزمان الذي تفوق وفريقه على ريال 4-2 في الكأس السوبر الأوروبية في أغسطس، قد نشر بعد تلك المباراة عبر مواقع التواصل صورة مركبة له وهو جالس، وخلفه راموس يقوم بوضع تاج على رأسه.