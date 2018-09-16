تقرير: ساديو ماني يستهدف زعامة صلاح في ليفربول

المصدر: جوني جبور-دبي

استعرض تقرير موقع "داكورسين" السنغالي انطلاقة نجمي هجوم ليفربول ساديو ماني والمصري محمد صلاح في الموسم الحالي، ليسلط الموقع السنغالي الضوء على عزم الجناح ساديو ماني التأكيد على زعامته للهجوم الحقيق للريدز في الموسم الحالي بدلاً عن صلاح.

وأشار التقرير إلى أن السنغالي ماني يقدم بداية رائعة في الموسم الحالي، جعلته المهاجم الحقيقي لليفربول بدلاً عن النجم المصري صلاح الذي تألق بشكل ملفت الموسم الماضي، خصوصاً أن ماني سجل أربعة أهداف لليفربول منذ بداية الموسم الحالي مقارنة بهدفين فقط للفرعون المصري صلاح.

وأضاف موقع "داكورسين" أن السنغالي ماني قدم أداءً لافتاً في كأس العالم روسيا صيف 2018، وكاد أن يقود منتخب بلاده لتحقيق إنجازٍ لولا خروج المنتخب السنغالي بسبب قاعدة اللعب النظيف التي استفاد منها نظيره الياباني جراء حصول المنتخب الأفريقي على عدد أكبر من البطاقات.

وعاود الموقع تركيزه على انطلاقة ليفربول في موسم 2018-2019 واصفاً إياها بالمثالية عقب تحقيق الريدز للعلامة الكاملة، جاء أخرها بالفوز على توتتنهام بواقع هدفين لهدف واحد، معتبراً أن السنغالي ماني يقود بدورٍ قيادي في تشكيلة كلوب، ليضيف التقرير إلى أن المدرب الألماني للريدز يورغن كلوب سيتعين عليه الانتظار فترة أطول لمشاهدة صلاح الذي يبدو أنه لايزال متأثرًا بمشكلاته مع اتحاده الوطني.